Z grammyjem nagrajeni producent obtožen posilstev in spolnih napadov

Iz pisarne sodnika losangeleškega okrožnega sodišča so javnosti sporočili, da je 41-letnik obtožen posilstev kar petih žensk ter spolnega napada na nekdanjo partnerico, s katero sta bila v zvezi leta 2010. Našteli so mu kar nekaj kaznivih dejanj, enajst poskusov nasilnega spolnega odnosa, tri poskuse napada s silo, ki bi lahko povzročila večje telesne poškodbe, dva poskusa nasilnega oralnega občevanja, ter protipraven odvzem prostosti s silo. Če mu bo dokazana krivda, se glasbenemu producentu obeta maksimalna možna zaporna kazen v višini kar 225 let.

Noel Fisher je uveljavljeni glasbeni producent in pisec besedil, ki je sodeloval tudi z ostalimi velikimi zvezdniki, kot so Drake, Jennifer Lopez, Wiz Khalifa in Lil' Wayne . Največji uspeh je dosegel leta 2014, ko je soustvaril pesem Drunk in love, ki mu je prinesla prestižno glasbeno nagrado grammy.

Odvetnik Fisherja,Irwin Mark Bledstein je javnosti sporočil: ''Nisem imel priložnosti govoriti z njim ali pregledati obtožbe. Vsekakor se bo izrekel za nedolžnega in poskusil ovreči vse te obtožbe.'' Žrtve so bile v času napadov stare med 18 in 31 let. Njegovi napadi so se dogajali v letu 2010, ter med 2015 in 2017. Do zadnjega posilstva naj bi prišlo leta 2018, ko je žensko napadel kar dvakrat. Vsi dogodki so se dogajali na glasbenikovem domu. Zelo verjetno pa je tudi, da je potencialnih žrtev še več. V preteklosti sta ga zaradi neprimernega vedenja obsodili že pevkiBebe Rexha in Tinashe. Fisher je bil aretiran pred nekaj dnevi, njegova varščina pa znaša nekaj manj kot 6 milijonov evrov. Prvo srečanje s sodnikom ga čaka že v teh dneh.