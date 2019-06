Z grammyjem nagrajeni producent umrl v streljanju

Ameriški producent Leslie Andre Wakefield Jr. oziromaDJ Official, ki je letos za svoje delo prejel grammyja, sodeloval pa je tudi s slavnimi imeni, kot so Cardi B, Chris Brown in Nipsey Hussle, je v streljanju iz mimovozečega avtomobila podlegel strelnim ranam. Star je bil 26 let. Napad se je zgodil prejšnji petek, še poročajo ameriški mediji.

Njegov dedek, ki je bil priča streljanju, je medijem dejal, da se je mladenič ravno vrnil iz službe, s prijateljem je še vedno sedel v avtomobilu, ko je mimo pripeljalo črno športno terensko vozilo, iz katerega so streljali.

Glasbenika so odpeljali v bolnišnico, a je podlegel ranam, medtem ko njegov prijatelj ni v smrtni nevarnosti. Njegova družina je medijem zatrdila, da Official ni bil član tolpe, poleg tega se ni družil s sumljivimi osebami. Na spletu so se že oglasili njegovi glasbeni sodelavci in oboževalci, ki so obsodili napad in družini izrekli sožalje; producent je bil namreč sveže pečeni oče, marca se mu je namreč rodil sin.