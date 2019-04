Z grammyjem nominiran raper podlegel strelnim ranam

Losangeleški kriminalisti so tvitnili, da so očividci osumljenca opisali kot ''temnopoltega moškega'' in da njihov kriminalistični urad trenutno počne vse v svoji moči, da primejo vse tiste, ki so bili vpleteni v incident. Obenem so opozorili, da bodo zaradi podrobnega pregledovanja ulic zastoji na območju Slausona in Crenshawa.

Losangeleški župan Eric Garcetti je izrazil sožalje pokojnikovim svojcem in prijateljem z besedami: ''Naša srca so s svojci Nipseyja Hussla in z vsemi tistimi, ki jih je ta grozna tragedija prizadela. Los Angeles je globoko prizadet vsakič, ko zaradi nesmiselnega streljanja ugasne mlado življenje. Moja krizna skupina je že ob pokojnikovi družini, ki je v tem trenutnu v velikem šoku.''

Številni ljudje so na družbenih omrežjih delili videoposnetke s prizorišča zločina in izrazili sožalje prizadeti glasbenikovi družini. Odzvali so se tudi nekateri zvezdniki in založniška hiša Atlantic Records, ki je napisala: ''Besede ne morejo opisati naše žalosti. Nipsey ni bil le eden največjih izvajalcev, s katerimi smo delali, temveč tudi izjemen oče in zgled celotni skupnosti. Ena najprijaznejših in najsvetlejših zvezd naše galaksije. Vir navdiha za vse. Pogrešali bomo njega, njegovo glasbo in vse tisto, kar je predstavljal.''