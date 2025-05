Z izbiro porote začetek sojenja Seanu Diddyju Combsu

Agenti ameriškega ministrstva za domovinsko varnost so Seana Diddyja Combsa aretirali lani septembra in od tedaj je v priporu v Brooklynu, saj mu je sodišče zavrnilo izpustitev po plačilu varščine zaradi morebitnih poskusov vplivanja na priče. Glasbenik se je doslej izrekel za nedolžnega in v začetku meseca na sodišču tudi uradno zavrnil ponudbo tožilstva za priznanje krivde v zameno za nižjo kazen.

Zvezni pregon izvira iz obtožbe nekdanjega glasbenikovega dekleta, glasbenice Casandre Cassie Ventura Fine, da jo je več let spolno napadal in pretepal. Ameriški CNN je objavil posnetek varnostne kamere, na katerem Combs leta 2016 pretepa in vleče za lase Cassie, ki pa se je po vložitvi tožbe zaradi nasilja novembra leta 2023 s Combsom poravnala.

S podobnimi obtožbami se je nato pojavilo več žensk. Obtožnica proti 55-letniku se nanaša na njegove zabave, znane kot "freak off", kjer naj bi Combs silil ženske v uživanje mamil in spolne odnose. "Combs se je zanašal na zaposlene, omamna sredstva in vpliv njegovega poslovnega imperija ter ustvaril kriminalno podjetje, katerega člani in sodelavci so se med drugim ukvarjali s trgovino s spolnimi storitvami, prisilnim delom, ugrabitvami, požigi, podkupovanjem in oviranjem pravosodja," vsebino obtožnice povzema ameriški časopis USA Today.

Combsa brani pet uglednih odvetnikov, ki so skušali premakniti začetek sojenja za dva meseca, a jim sodnik Arun Subramanian 18. aprila ni ugodil, ker je sklenil, da so imeli dovolj časa za pripravo obrambe. Za izbiro porote je predviden teden dni, uvodna nagovora tožilstva in obrambe pa sta zaenkrat predvidena za 12. maj. Celoten proces naj bi trajal dva meseca in pol.

Sodnik je tožilcem dovolil, da na sojenju prikažejo video posnetek pretepanja Cassie, kar so odvetniki želeli izločiti. Trdijo, da je Combs nedolžen, saj naj bi pri zabavah šlo za spolne odnose s privoljenjem žensk, ki sedaj govorijo o zlorabah. Šlo naj bi za nekdanja Combsova dekleta, ki so se zabav udeleževala prostovoljno, trdijo odvetniki.

Tožilstvo namerava na klopi za priče zaslišati štiri domnevne žrtve zlorab, med katerimi naj bi bila tudi Cassie, poroča USA Today.