Z izzivalno fotografijo razjezila slavnega očeta

ManekenkaIreland Baldwin, hči igralcevAleca Baldwina inKim Basinger, je že večkrat poudarila, da je zanjo golota nekaj zelo osvobajajočega in na svojem Instagram profilu objavila drzno fotografijo. Tako je bilo tudi nedavno, ko je pozirala oblečena le v bele tangice ter z brisačo na glavi. Zraven fotografije se je zahvalila hotelu, v katerem je bila nastanjena, zraven pa dopisala tudi, da razume, če ji ne bodo več dovolili, da se vrne – je le izzivalno pozirala na balkonu hotela.

Hotelsko osebje se zaenkrat še ni odzvalo, odzvala pa se je njena družina. Slavni oče, igralec Alec Baldwin, je presenečeno zapisal: "Oprosti, kaj?," medtem ko je njen stric Billy Baldwin dodal, da te fotografije ne želi všečkati.

Ireland je bila spočeta v času Alecovega zakona z igralko Kim Basinger, ki je trajal od 1993 do 2002. Znano je, da sta se oče in hči že večkrat znašla na nasprotnih bregovih, še posebno zaradi njenega obnašanja in objavljenih izzivalnih fotografij.