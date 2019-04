Posvetilo materi: Živel bom za oba

Britanski pevec Louis Tomlinsonje decembra 2016 zaradi levkemije izgubil mamo, letos marca pa mu je umrla še mlajša sestra. Vse od trenutka, ko je njegova mati izgubila bitko z boleznijo, je zvezdnik postal podpornik organizacij, ki so posvečena onesveščanju o raku in drugih boleznih.

27-letni zvezdnik je tako spoznal tudi 83-letnega Richarda, ki je v istem času izgubil ženo zaradi Alzheimerjeve bolezni. Vdovec, ki je priznal, da ga je ženina smrt pripeljala na rob živčnega zloma, se je odločil, da želi v življenju doživeti še nekaj stvari. Tako je sestavil seznam (tako imenovani bucket list) in nekako prišel v stik s pevcem, ki mu je pomagal uresničiti nekaj stvari iz seznama.

Skupaj sta tako šla na vožnjo s helikopterjem, se zapeljala z vlakcem smrti, nato pa ga je zvezdnik odpeljal še na svoj koncert. Vse vtise sta tudi posnela in pevec je posnetke vključil v svoj novi videospot za pesem Two Of Us, ki je namenjena njegovi materi. "Z mano boš podnevi in ponoči, vse do dneva, ko umrem. Živel bom za oba," je del besedila pesmi, ki se je mnogim oboževalcem že usedel v srce. Po objavi videospota je pevec dodal še povezave, kjer ljudje lahko donirajo denar ali pa se izobrazijo tako o levkemiji, Alzheimerjevi in otroškemu programu Hospic.