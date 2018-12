(Z)mešana družina? Zdajšnji in nekdanji mož imata enaka prstana!

Nekdani in zdajšnji mož Lise Bonet, Lenny Kravitz in Jason Momoa, sta očitno dobra prijatelja.

39-letni Jason Momoa in 54-letni Lenny Kravitz očitno nimata težav ali zamer, ko gre za življenje v sožitju. Kravitz je bil nekoč poročen z igralko Liso Bonet, s katero ima hčerko Zoe, a je očitno tudi tesen prijatelj z njenim zdajšnjim možem Jasonom, ki je Lennyju priskrbel enak prstan v obliki lobanje, kot ga ima tudi sam.

"Sem velik oboževalec umetnikov, ki jih srečam na Instagramu in rad razširjam aloho. Lennyju Kravitzu sem prinesel darilo, neverjetni koščeni prstan lobanje, znamke Leroy Wooden Tattoos, preverite na Instagramu. Hvala Lennyju za njegovo podporo," je Momoa zapisal ob črno-beli fotografiji, na kateri s Kravitzem razkazujeta enaka prstana.

Kravitz je Liso srečal leta 1985, poročila sta se leta 1987, leta 1993 pa soglasno ločila. Bonetova je z Jasonom začela hoditi leta 2005, imata hčerko in sina, uradno pa sta se poročila šele oktobra lani. Momoa je priznal, da jo je občudoval in zasledoval že od mladih nog, da jo je vedno želel spoznati in poročiti. No, to mu je tudi uspelo. Njegov novi film Aquaman pa v kinodvorane prihaja 21. decembra.