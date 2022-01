Z možem se je razšla španska princesa Cristina

Mlajša sestra španskega kralja Felipeja, princesa Cristina, je sporočila, da sta se z možem razšla. Princesa in njen mož, Inaki Urdangarin, sta bila poročena 24 let. Zakonca, ki imata štiri otroke, sta že podala uradno skupno izjavo, ki jo je objavil The Times. Vzrok za njun razhod naj bi bila Urdangarinova nezvestoba, španski tabloid pa je pred dnevi objavil fotografije, na katerih je z drugo žensko.

icon-expand Španska princesa Cristina in Inaki Urdangarin FOTO: Profimedia

"Po skupni odločitvi sva sklenila, da bova razdrla najin zakon. Vdanost najinim otrokom ostaja nedotaknjena. Ker gre za zasebno zadevo, prosiva za spoštovanje zasebnosti vseh vpletenih," sta zapisala v izjavi za The Times. Njuna odločitev je prišla le nekaj dni za tem, ko je španski tabloid Lecturas razkril moževo domnevno afero z drugo žensko in objavil njune skupne fotografije. Par so fotografirali med izletom v južno Francijo, na fotografijah pa se držita za roke.

Urdangarin je na vprašanje o aferi odgovoril: "Te stvari se dogajajo. To je težava, ki jo bomo rešili skupaj in umirjeno, kot smo to vedno počeli." 54-letni nekdanji član španske rokometne reprezentance je bil leta 2018 po zelo odmevnem sojenju spoznan za krivega davčne goljufije, poneverbe in trgovanja z vplivom. Vrhovno sodišče ga je obsodilo na šest let in tri mesece zaporne kazni.