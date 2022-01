Z novim koronavirusom okužena tudi švedska kralj in kraljica

Švedski kraljevi par, 75-letni kralj Karl XVI. Gustav in 78-letna kraljica Silvia, sta bila v ponedeljek zvečer pozitivna na testiranju na novi koronavirus, so sporočili z dvora v Stockholmu. Oba sta cepljena s tremi, torej tudi poživitvenim odmerkom in imata zaenkrat "blage simptome" ter se "glede na okoliščine dobro počutita", so pojasnili.

Število novih okužb na Švedskem v zadnjih tednih skokovito narašča. 30. decembra so v tej skandinavski državi z 11.507 primeri zabeležili rekorden dnevni porast od začetka pandemije. S tem so za okoli 130 podrli rekord, star leto dni. Trenutno sicer beležijo okoli 10.000 novih okužb dnevno. icon-expand Švedski kralj Karl XVI. Gustav in Silvia FOTO: Profimedia Ostali člani švedske kraljeve družine so se z novim koronavirusom že okužili v preteklosti. Švedska prestolonaslednica Victoria in njen soprog Daniel sta bila pozitivna marca lani, princ Carl Philip in njegova soproga Sofia pa jeseni 2020.