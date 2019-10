Z novo barvo las proslavila pomemben glasbeni mejnik

Minilo je eno leto, odkar je Lady Gagasvetu predstavila nov album A Star Is Born (Zvezda je rojena).Naslovna pesem omenjenega albuma je Shallow, ki jo je pevka ustvarila z glasbenimi producenti Markom Ronsonom, Andrewom Wyattom in Anthonyjem Rossomandom.33-letnica je v zadnjem letu za pesem prejela več nagrad, med drugim tudi grammyja in oskarja za najboljšo izvirno skladbo, nagrado bafta za najboljšo filmsko glasbo in nagrado Critics’ Choice Movie Award za najboljšo pesem.

Pevka je z oboževalci delila fotografijo, na kateri v rokah drži plaketo, v ozadju pa se bohotijo številni grammyji, ki jih je prejela v svoji glasbeni karieri. Kot lahko vidimo, si je omislila tudi novo barvo las – rožnato, ob tem pa se je pohvalila, da je njen album dobil šestkratno platinasto naklado, kar pomeni, da je bilo po vsem svetu prodanih več kot šest milijonov kopij albuma.