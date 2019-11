Z obeskom potrdila, da sta par?

Že pred dnevi so se začele pojavljati govorice o domnevni zvezi med manekenko Kaio Gerber in ameriškim komikom Peteom Davidsonom , ki pa sta jih zvezdnika samo še podžgala, ko so ju ujeli skupaj na večerji.

18-letnica se je udeležila dogodkaWomen's Guild Cedars-Sinai, na katerega je prišla s svojo mamo nekdanjo supermanekenko Cindy Crawford. Kaia, ki je lepe gene in manekenski talent podedovala po mami, je pritegnila ogromno pozornost zaradi zlate ogrlice, na kateri je bil obesek v obliki črke "P". Le kaj ta pomeni? Lahko pomeni tudi začetnico imena njenega brata Presleyja Gerberja, s katerim sta zelo povezana.

"Skupaj preživljata čas in se zabavata. sta samo prijatelja, ki se rada družita in drug drugega spravljata v smeh," je vir zaE! Newspovedal o domnevni zvezi med Kaio in Petom.25-letnik komik je nedavno odpotoval v Kalifornijo samo za to, da bi jo videl. Zvezdnika sta si nato privoščila večer v dvoje, v objektiv pa so ju ujeli tudi paparaci.