Z objavo fotografije sporočila rojstvo hčerke

Troian Bellisario je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri z možem Patrickom J. Adamsomdržita hčerkino roko. Pod njo je zapisala: ''Ni besed, s katerimi bi izrazila, kako hvaležna sem. Ljudem, ki so nas varovali in ohranili našo družino varno in ki so spoštovali našo zasebnost ... Mojemu Patricku, ki mi je bil v veliko oporo med nosečnostjo in rojstvom hčerke. in neverjetni sili usode, ki je to deklico pripeljala v naše življenje. Ne bi mogla biti bolj ponosna, da sem njena mama. Na svet je prišla moja deklica in naredila bom vse, da jo bom vzgojila v prijazno, močno osebo in jo podpirala ne glede na vse, kar želi postati.''

Isto fotografijo je na Instagramu objavil tudi ponosni očka Patrick, ki je s svojimi sledilci delil prve vtise v novi očetovski vlogi.