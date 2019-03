Z objavo fotografije svojih nohtov sprožila govorice o nosečnosti

Kylie je objavila sliko svojih rok in nove barve nohtov: na levi roki so njene konice obarvane v svetlo roza, na desni pa v svetlo modro barvo. Na vprašanja, ali morda pričakuje dečka oziroma deklico, zvezdnica ni odgovorila. Namigovanja o njeni drugi nosečnosti so se pojavila že pred časom, spremljala po so jih vprašanja, kdaj se bosta Kylie in Travis sprehodila do oltarja. Govorice je takrat zatrla njena mama Kris Jenner, ki je med drugim dejala, naj se za vsa takšna in podobna vprašanja oboževalci naslednjič najprej obrnejo nanjo.