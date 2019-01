Z objemom zakopali bojno sekiro

Kim Kardashian in Kanye Weststa v svoji večmilijonski vili pred enim mesecem priredila božično zabavo, na katero sta povabila 200 gostov. Za razkošno zabavo je slavna družina globoko segla v žep, saj je odštela pol milijona evrov.

Med povabljenci sta seveda bili tudi Kourtney Kardashian in njena 18 let mlajša sestra Kylie Jenner, ki sta bili še dva dni pred velikim žurom na bojni nogi. To je zdaj razkrila 39-letna mama treh otrok, ki je na Instagramu objavila dve črno-beli fotografiji z zabave, pod njima pa je kratko zapisala: ''Dva dni pred tem sva imeli manjši sestrski prepir. To je bil najin objem sprave.'' Slavni sestri sta si na fotografiji padli v ljubeč objem in, kot kaže, zakopali stare zamere.