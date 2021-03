Z obtožbami o zlorabah se soočata tudi T. I. in žena Tiny

T. I. in njegova žena Tameke "Tiny" Harris sta se znašla sredi viharja obtožb o spolnih in drugih zlorabah. Okrog deset žrtev zastopa odvetnik, ki zahteva preiskavo morebitnih spolnih in drugih zlorab.

Odvetnik Tyrone A. Blackburn, ki zastopa 11 zlorabljenih žrtev, obtožuje raperja T. I.-ja, katerega rojstno ime je Clifford Harris,in njegovo ženo 'spolnih zlorab, prisilnega uživanja prepovedanih drog, ugrabitve, terorističnih groženj in lažnega pridržanja'. Na zvezni državi Georgio in Kalifornijo ter njune oblasti je zato naslovil pismo z obtožbami. Pet žrtev, ki jih navaja v pismih, trdi, da so bile posiljene ali spolno zlorabljene. Ena izmed žrtev, ki je vojna veteranka, trdi, da jo je par po tem, ko so se v klubu spoznali, omamil. Po tem je bila odpeljana v hotelsko sobo, kjer je Tiny skopala njo in moža, potem pa so imeli spolne odnose, med katerimi je ženska bruhala, trdi ženska.

icon-expand T. I. in žena Tiny FOTO: Profimedia

"Naslednje, česar se spominja, je, da se je gola zbudila na kavču, prek sebe pa je imela vrženo brisačo in razbolelo nožnico,"navajajo v pismu. Žrtvini prijatelji pa so potrdili njeno zgodbo. V izjavi, ki jo je podal odvetnik para, Steve Sadow, pravi: "Clifford in Tameka Harris strogo zavračata te neutemeljene govorice. Prepričani smo, da bodo te po temeljiti preiskavi zavržene. Grožnje so samo nadaljevanje grde kampanje proti paru, ki se je začela na družbenih omrežjih. Harrisova pozivata vse, naj ne verjamejo poskusom manipulacije medijev in pravnega sistema." Sabrina Peterson je raperja januarja na družbenem omrežjuInstagram obtožila, da ji je grozil s pištolo. Po tem je delila pričanja več kot 30 drugih žensk, ki prav tako trdijo, da so bile omamljene in prisiljene v spolne odnose ter bile žrtve trgovine z ljudmi. To je bil povod, da se je program VH1 odločil, da zaustavi produkcijo resničnostne oddaje o paru. Tiskovni predstavnik televizije je povedal: "Z obtožbami smo seznanjeni, ker pa se ne dotikajo našega programa, smo se obrnili na Harrisova in na lokalne ter državne oblasti. Glede na resnost obtožb smo se odločili, da začasno zaustavimo produkcijo oddaje, dokler ne zberemo več informacij."

icon-expand Zakonca Harris obtožbe o zlorabah zanikata. FOTO: Profimedia

Raperjev predstavnik za medije je v izjavi povedal: "Gospod in gospa Harris želita podati uradno izjavo, predvsem pa želita seznaniti javnost, da sočustvujeta z žrtvami zlorab, vendar zavračata kakršno koli povezanost z obtožbami, ki jih je podala Sabrina Peterson. Zakonca Harris imata s to žensko težave že več kot desetletje. Zadevo jemljeta zelo resno, vendar v primeru, da se te obtožbe ne končajo, bosta ustrezno pravno ukrepala." T. I. je na svojemInstagram profilu objavil video, v katerem je spregovoril o obtožbah: "Odločno zanikava vse te ogabne anonimne obtožbe." V zapisu je dodal, da si: " Ženske, ki so bile zlorabljene, zaslužijo, da so slišane, kakorkoli pa zloba nima meja. Ljudje z zlobnimi nameni nimajo spola. Grožnja prihaja v vseh oblikah in velikostih. Nikoli ne bi obravnaval ženske na enak način, kot bi obravnaval grožnjo."