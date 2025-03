Z oskarjem nagrajenega palestinskega režiserja napadli izraelski naseljenci

Palestinskega režiserja oskarjevskega dokumentarca No Other Land je po poročanju The Guardian aretirala izraelska vojska, potem ko so zamaskirani izraelski naseljenci napadli njegovo domovanje. Po navedbah petih ameriških judovskih aktivistov, ki so bili priča napadu, je bil Hamdan Ballal , eden od štirih režiserjev filma, ki dokumentira uničevanje vasi na Zahodnem bregu, napaden s strani približno 15 oboroženih naseljencev v kraju Susya na območju Masafer Yatta. "Začeli so metati kamenje proti Palestincem in uničili vodni rezervoar blizu Hamdanove hiše," je povedal Joseph, eden od aktivistov iz centra za judovsko nenasilje.

Priče so dejale, da so na kraj dogodka prispeli vojaki skupaj z drugimi izraelskimi naseljenci, ki so bili prav tako oblečeni v vojaške uniforme. Hamdana naj bi pregnali iz njegove hiše in ga predali vojski. "Naseljenci so mu s kamenjem uničili avto in predrli eno od pnevmatik," je za The Guardian povedal eden od očividcev in dodal: "Vsa okna in vetrobranska stekla so bila razbita."

V izjavi je izraelska vojska (IDF) navedla, da je prišlo do nasilnega spopada med Palestinci in Izraelci, potem ko so "teroristi" metali kamenje na izraelske civiliste. "IDF in izraelske policijske sile so prispele, da bi razpršile spopad, pri čemer so nekateri teroristi začeli metati kamenje na varnostne sile," je zapisano v izjavi."Sile so prijele tri Palestince, osumljene metanja kamenja, in enega izraelskega civilista, ki je bil vpleten v nasilni spopad. Pridržani so bili predani izraelski policiji na nadaljnje zaslišanje," so dodali.

Basel Adra, eden od štirih režiserjev nagrajenega filma, je za omenjeni medij povedal, da bi lahko bilo vse večje nasilje kolonistov odziv na mednarodno priznanje, ki ga je prejel dokumentarec. "Palestinci v vasi so skoraj vsakodnevno tarča fizičnih napadov naseljencev. Njihovo nasilje tukaj narašča. Morda gre za maščevanje zaradi filma in oskarja," je dejal in dodal, "Hamdan je poskušal zaščititi svojo družino in naseljenci so ga napadli. Vojaki so začeli streljati v zrak, da bi preprečili, da bi kdo pomagal Hamdanu. Kričal je na pomoč. Dovolili so naseljencem, da ga napadejo, nato pa ga je vojska ugrabila."

To ni prvič, da so režiserje in člane ekipe filma napadli naseljenci. Februarja lani so Adro obkolili in napadli zamaskirani izraelski naseljenci. Izraelski minister za kulturo je osvojitev oskarja za skupni palestinsko-izraelski dokumentarec označil za žalosten trenutek za filmski svet.