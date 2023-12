Pred osmimi desetletji se je rodil angleški igralec Ben Kingsley, ki ga je kariera popeljala od britanske televizijske nadaljevanke prek ugledne kraljeve Shakespearove akademije pa vse do Hollywooda. Skupina The Beatles je britanskega oskarjevca nekoč vabila celo v glasbene vode.

Ne glede na to, ali gre za neodvisne filme ali velike hollywoodske kinematografije – Ben Kingsley ima dar, da se vživi v najrazličnejše like in jih prepričljivo prikaže na platnu. Navdušil je tako kot indijska ikona svobode v filmu Gandhi, kot judovski računovodja v Schindlerjevem seznamu ter kot kolerični gangster v Sexy Beast. Vloga v slednjem mu je prinesla kultni status.

Z oskarjem nagrajeni Ben Kingsley slavi 80 let. FOTO: Profimedia icon-expand

Za vlogo Gandhija je Kingsley pred 40 leti prejel oskarja za najboljšega igralca. Za igralca, ki se je v angleški grofiji Yorkshire rodil kot Krishna Pandit Bhanji, je bila to šele druga filmska vloga. Sinu Britanke ruskih korenin in Indijca, rojenega na Zanzibarju, je prav ta vloga prinesla mednarodni preboj. Kasneje je bil za oskarja nominiran še trikrat. Svojo prvo filmsko vlogo je sicer dobil leta 1972 v akcijskem trilerju Fear is the Key, ki pa mu je prinesla le bore malo prepoznavnosti. Kasneje se ni nikoli pustil vezati na določen tip vloge. Po tem, ko je prejel priznanje za igro v Schindlerjevem seznamu, je leta 2018 v Operaciji Finale igral nacističnega zločinca in organizatorja holokavsta Adolfa Eichmanna. Kingsleyjev seznam filmov in vlog je dolg in raznolik, vključno z dramami in srhljivkami, komedijami in hollywoodskimi uspešnicami. S svojim značilnim, toplim glasom je bil tudi pripovedovalec v filmih. Posnel je tudi številne zvočne knjige.

Meryl Streep in Ben Kingsley sta leta 1982 prejela oskarja za najboljšo igralko in igralca v glavni vlogi. FOTO: Profimedia icon-expand