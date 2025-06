Z razkošno zabavo zaključek Bezosove poročne sage

Sveže poročena Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta z razkošno poporočno zabavo, na kateri ni manjkalo številnih znanih obrazov, uradno zaključila večdnevno slavje. Fotografi so zakonca ujeli na poti na zabavo, ki se je odvila v nekdanjem ladjedelniškem kompleksu Arsenale. Medsebojne naklonjenosti nista skrivala, izmenjala sta si več strastnih poljubov.

Jeff Bezos in Lauren Sanchez sta se na poti do poročne zabave strastno poljubila

Sveže pečena gospa Bezos je za priložnost nadela svetlikajočo se kreacijo italijanske modne hiše Versace, videz pa dopolnila s prav tako svetlikajočo se torbico, ustvarjeno po meri. Na njej je namreč pisalo 'gospa Bezos'. Njen izbranec se je medtem odločil za ujemajoči se črn suknjič in srajco, videz pa dopolnil s sončnimi očali.

Zabave so se med drugim udeležile članice klana Kardashian - Jenner, ameriška igralka Sidney Sweeney, prijateljici in televizijski voditeljici Oprah in Gayle King, zakonca Jared Kushner, nekdanji višji svetovalec predsednika ZDA, in prvorojenka ameriškega predsednika Ivanka Trump ter glasbenik Usher in igralec ameriškega nogometa Tom Brady.