Z reševalnim vozilom zbili kolesarja, nato mu zaračunali svoje storitve

Nesreča v kateri sta bila udeležena reševalno vozilo in kolesar, se je zgodila v okrožju Columbia. William Hoesch, 71-letni kolesar, zdaj toži gasilsko reševalno službo za skoraj milijon evrov, poroča The Guardian. Za uslugo, da so reševalci ponesrečenca oskrbeli in ga odpeljali v zdravstveno ustanovo, so mu namreč zaračunali več kot 1.600 evrov.