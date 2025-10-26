Svetli način
Z roko v roki: Katy Perry in Justin Trudeau potrdila romanco

Pariz, 26. 10. 2025 14.35 | Posodobljeno pred 2 urama

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.M.
Komentarji
6

Po mesecih ugibanj je zdaj jasno, da se med Katy Perry in Justinom Trudeaujem tudi uradno nekaj plete. Glasbenico in politika so opazili v Parizu, kjer sta se z roko v roki odpravila na praznovanje pevkinega rojstnega dneva. Medsebojne naklonjenosti ob tem nista skrivala.

Katy Perry in Justin Trudeau sta potrdila zvezo. Glasbenica in politik sta se z roko v roki ponosno sprehodila pred fotografi v Parizu, kjer sta na romantičnem zmenku praznovala pevkin 41. rojstni dan. Katy je za poseben dogodek nadela oprijeto rdečo obleko, Justin pa je posegel po klasičnem črnem suknjiču.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaljubljenca sta si skupaj ogledala kabaretni šov, ob odhodu iz znanega kluba pa ju je pričakala množica fotografov in oboževalcev, ki so pevki poklonili rdeče vrtnice. Sveže pečeni parček je celotno situacijo pospremil z nasmehom in dobro voljo.

Spomnimo, neimenovani vir je za revijo People nedavno spregovoril o cvetoči romanci med ameriško pevko in kanadskim politikom ter razkril: "V stikih sta ostala že od sredine poletja, vendar nista mogla preživeti veliko časa skupaj, predvsem zaradi njenega urnika. Tudi Justin je zaposlen in oba imata družinske obveznosti. Imata skupne interese. Oba jemljeta zmenke takšne, kot so. Ampak sta vsekakor že nekaj časa zaljubljena drug v drugega."

Preberi še 'Katy in Justin sta vsekakor že nekaj časa zaljubljena drug v drugega'

Da se med njima vsekakor nekaj plete, potrjujejo tudi fotografije strastnega poljubljanja na jahti v Santa Barbari v Kaliforniji. Oba se imata rada in se spoštujeta, poleg tega pa imata tudi romantično povezavo, je še dodal vir. "Justin misli, da je odlična. Povezala sta se na prijateljski in intelektualni ravni, razvila pa sta tudi izjemno privlačno vez. Romanca ima svoje prednosti."

Preberi še Katy Perry in Justin Trudeau sta se na jahti vroče poljubljala

Govorice o njuni domnevni zvezi se širijo že nekaj časa, vse odkar sta bila julija opažena med obedovanjem v Montrealu. Kasneje se je politik udeležil tudi njene razprodane turneje Lifetimes v Kanadi in, sodeč po posnetkih, ki so preplavili splet, na koncertu zelo užival.

Preberi še Justin Trudeau po zmenku s Katy Perry opažen na njenem koncertu

Tako glasbenica kot politik sta končala dolgoletni zvezi. Perry in njen nekdanji zaročenec Orlando Bloom sta v začetku meseca sporočila, da sta se po desetletju zveze razšla, nekdanji kanadski premier in njegova odtujena žena, Sophie Grégoire Trudeau, pa sta novico, da se razhajata, javnosti sporočila leta 2023.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Buča hokaido
26. 10. 2025 16.42
Koliko časa bo trajalo?
ODGOVORI
0 0
Sventevith
26. 10. 2025 16.33
Vsak teden potrditev te romance. Bedno.
ODGOVORI
0 0
Spijuniro Golubiro
26. 10. 2025 16.08
+1
A loh komentir?m
ODGOVORI
1 0
Semek
26. 10. 2025 15.57
+3
otroci vretno ponosni na njo
ODGOVORI
3 0
Juzles Iters
26. 10. 2025 15.54
+2
Pa je na naslovni fotografiji tisto Trudeau? Ne zdi se ravno zelo podoben na tej fotki.
ODGOVORI
2 0
JanezNovak13
26. 10. 2025 15.41
-3
Naj jima uspe!
ODGOVORI
1 4
