Z romantično fotografijo obeležila šesto obletnico poroke

Thelma Madrigal in njen mož Juan Rodrigo Iñigo sta prejšnjo soboto, 16. novembra, praznovala šesto obletnico poroke. Zvezdnica mehiških telenovel je ta mejnik proslavila tudi na družbenih omrežjih, kjer je objavila črno-belo poročno fotografijo, ob tem pa izkoristila priložnost ter svojemu dragemu čestitala za obletnico.

"Šest let!!! Vse najboljše za obletnico, Tortu (vzdevek za Juana, op.a.). Šest let uživam in delim življenje s teboj. Ljubim te!!" je s čustvenim zapisom izpovedala ljubezen.

Mehiška igralka Thelma in Juan sta pred dvema letoma postala starša fantku Bernardu. Ob njegovem rojstvu je dejala, da ne more razložiti ljubezni, ki jo čuti do njega, in dala vedeti, da je materinska ljubezen res brezmejna.