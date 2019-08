Z vabilom prišel na zabavo J.Lo, a se je zataknilo že pri vhodu

Ryan Seacrestin Jennifer Lopezsta že več let dobra prijatelja, zato je bilo logično, da bo zvezdnica na svojo veliko zabavo ob 50-letnici povabila tudi njega. Ta je svojo izkušnjo opisal v svoji jutranji pogovorni oddaji Live with Kelly and Ryan.

Dejstvo je, da je bila na zabavo povabljena le peščica zvezdniških imen in Ryan seveda ni želel zamuditi te priložnosti. Kljub temu, da ima zelo naporen delovnik, saj že navsezgodaj zjutraj snema svojo pogovorno oddajo, se je odločil, da ne bo zamudil zabave, ki se je odvijala med delovnikom.

J.Lo je svoj okrogli jubilej proslavila z bučno zabavo v vročem Miamiju. Zaradi njunega dolgoletnega prijateljstva se je v New Yorku usedel na letalo za Miami. S svojo drago prijateljico je namreč želel zapiti njen 50. rojstni dan.

Čeprav je slavljenka Ryanu sicer osebno poslala vabilo, se po nekem čudnem spletu okoliščin njegovo ime ni znašlo na seznamu povabljencev.

"Prišel sem tja eno uro pred začetkom. Bil sem navdušen, ker me je osebno povabila. Prišel sem do vrat, nek tip je imel v roki list in videl sem, da je bilo na seznamu kar nekaj Ryanov ...'' je pripovedoval Ryan, ki je nato naletel na hladen tuš, ko mu je gospod odvrnil: "No, niste te na seznamu." Da, tudi zvezdnikov se to dogaja.

"To je resnična zgodba. Rekel sem mu: 'Očitno gre za napako ... osebno me je povabila. Lahko pogledam na seznam?'" Ryan je nato preletel imena na seznamu, a njegovega med njimi res ni bilo.