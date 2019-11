Da se je umaknila iz medijev, se je s Suri preselila v New York in več let živela stran od javnosti. Skrbno je pazila tudi, da so imeli tako fotografi kot novinarji čim manj razlogov, da bi pisali o hčerki, kajti želela ji je omogočiti čim bolj normalno otroštvo. Deklica ima sedaj 13 let in Katie se počasi vrača v filmski svet.

V nedavnem intervjuju, ki ga je pospremila tudi naslovnica v angleški verziji revije Elle, je zvezdnica namenila tudi nekaj besed materinstvu. Kljub temu, da ji ni bilo lahko, odločitve, da je imela hčerko tako hitro, nikakor ne obžaluje: "Z veseljem sem postala mama pri svojih dvajsetih. Všeč mi je, da se najini starosti ujemata – kako naj razložim ... V katerikoli starosti je bila hčerka, sem imela občutek, da sva se dobro ujeli tudi zaradi mojih let. Lahko celo rečem, da sva skupaj odraščali."

Zvezdnica, ki je lani decembra praznovala 40. rojstni dan, je komentirala tudi svojo okroglo številko: "Zanimivo je imeti 40. Ko si mlad, si misliš, kako strašna številka je to, in potem pride dan in vidiš, da je vse dobro, še vedno delam vse, kar sem delala do zdaj." Dodala je še, da je srečna, v katero smer gre njena kariera: "Navdušena sem nad projekti, ki so pred mano."

Leta 2016 je igralka sklenila, da bo sedla tudi na režiserski stol, in nastala je drama All We Had. Lani je zaigrala v akcijskem filmu Oceanovih 8, za naslednje leto pa ima napovedanih kar nekaj novih filmskih naslovov in projektov.