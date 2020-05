Z vključenim vrtalnikom jedel koruzo in ostal brez dveh zob

30-letni glasbenik je objavil video, na katerem poskuša pojesti koruzo, tako da si pomaga z vklopljenim vrtalnikom. Na stroj je pritrdil kuhano koruzo, jo prislonil na zobe in ob tem vključil vrtalnik. Glede na posnetek je ta podvig na koncu obžaloval. V enem trenutku si je zaradi hitrega obračanja koruze izbil sprednja zoba ter za piko na i pokazal rezultat bizarnega izziva.

Jason je sicer znan po tem, da svoje oboževalce večkrat vrže na šalo, tako da je povsem mogoče, da si v resnici sploh ni poškodoval zob in gre le za nateg. Kmalu po incidentu so ga paparaci ujeli v objektiv, na posnetih fotografijah pa so bili njegovi zobje videti normalno, poročajo tuji mediji.