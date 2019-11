Vloga v filmu Ledeno kraljestvo ji pomaga pri vzgoji hčerk

Zgodba v animiranem glasbenem filmu Ledeno kraljestvo se vrti okoli dveh sester – Anne in Else. Slednji je glas posodila igralka Kristen Bell, ki pa zdaj sestrsko vez med risanima junakinjama na simpatičen način izkorišča za glajenje sporov med svojima hčerkama – štiriletno Delto in šestletno Lincoln. "Rečem jima 'Tega Elsa nikoli ne bi rekla Anni'," je za People dejala 39-letnica in nadaljevala, da ji odnos med junakinjama pride prav tudi, ko hčerki druga drugi ne želita posoditi igrač: "Dejansko ju vprašam, kaj bi Anna in Elsa storili glede deljenja igrače."