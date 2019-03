Z vročim poljubom potrdila romanco

Očitno je konec skrivanja in tišine. 45-letna Kate Beckinsale, zvezdnica Podzemlja, in 25-letni komik Pete Davidsonsta v zvezi. To pa sta pokazala kar s strastnim poljubom. Skupaj sta se namreč udeležila hokejske tekme v New Yorku in fotograf ju je ujel, kako sta si izkazovala naklonjenost.