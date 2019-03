Z vročimi fotografijami marsikomu pognala kri po žilah

37-letna Brazilka Alessandra Ambrosio spada v peščico najprepoznavnejših manekenk 21. stoletja, ki se je v zgodovino zapisala tudi kot ena izmed prvotnih Victorijinih angelčkov, modna hiša Victoria's Secret pa jo je izbrala tudi za prvo zastopnico njihove modne linije Pink.

Manekenka, ki je po desetletju razmerja s poslovnežem Jamiem Mazuromin dveh otrocih, lansko leto prekinila zaroko, se že nekaj časa posveča razvoju lastne blagovne linije. Leta 2014 je lansirala blagovno znamkoAle by Alessandra, v vlogi modela pa je nastopila sama.

Ob bližanju toplega, poletnega obdobja, je izdala novo kolekcijo kopalk, ki je nastala v sodelovanju z njeno sestro Alino Ambrossio in najboljšo prijateljico Gisele Cória. O združenju moči z osebama, ki sta ji tako blizu, je 37-letnica povedala: ''To so dejansko naše otroške sanje. Odraščale smo na Florianapolisu, otoku južno od Brazilije, plavanje in kopalke pa so bili naša druga koža.''

Svojo kolekcijo so poimenovale Galactic Sun, kar je izpeljanka iz začetnic njihovih imen. V vlogi modela je ponovno nastopila Alessandra, ki je nekaj fotografij delila tudi na svojem Instagramu in pri marsikomu sprožila pospešeno bitje srca.