Z vsem srcem in vnemo za nogometaše Anglije navijal tudi princ William

Znano je, da je princ William velik ljubitelj nogometa, večkrat pa so ga že opazili na tekmah kluba Aston Villa, katerega podpornik je. Tako ni bilo prav nič čudno, da se je 42-letnik udeležil tekme angleške reprezentance, ki se v Nemčiji bori za naslov evropskih prvakov, princa pa so fotografi ujeli v objektive med vnetim navijanjem in celo skakanjem od sreče, ko je Anglija premagala Švico in se uvrstila v polfinale.

Princ William je ponosen Anglež tudi takrat, ko gre za nogomet. 42-letnik se ob gledanju nogometne tekme med Anglijo in Švico ni zadrževal, saj je navijal tako čustveno kot njegovi sodržavljani, medtem ko se je nogometna reprezentanca borila za zmago na evropskem prvenstvu, ki poteka v Nemčiji. Fotografi so ga ujeli, ko se je pačil, navijal in od veselja celo s pestjo zamahnil v zrak, ko so Angleži tekmo dobili.

Princ William se ob zmagi Anglije ni zadrževal. FOTO: Profimedia icon-expand

Valižanski princ je, skupaj z Angleži pred domačimi televizijskimi sprejemniki in na številnih terasah, kjer so spremljali tekmo med Anglijo in Švico, navijal za nogometno reprezentanco, ki jo vodi Gareth Southgate. Čeprav jim najprej ni kazalo najbolje, so vendarle uspeli, William pa je ob golu Bukaya Sake, ki je vrnil upanje Angležem, skakal od veselja, nato pa je njegovo veselje dopolnil še končni zadetek Trenta Alexandra-Arnolda, ki je po enajstmetrovkah zagotovil zmago Angležem. William je igralcem po koncu tekme čestital in si vzel čas za klepet, na tribunah pa se je družil s predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, namestnikom generalnega sekretarja UEFA Giorgijem Marchettijem in nekdanjim nogometašem Luisom Figom.

Princa so na nogometni tekmi nazadnje opazili aprila, ko sta z najstarejšim sinom Georgeom uživala na tekmi kluba Aston Villa. Člana kraljeve družine sta si obračun Konferenčne lige ogledala iz lože VIP le tri tedne po tem, ko je princesa Catherine svetu sporočila, da se bori z diagnozo raka.