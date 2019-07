Z zabavnim in čustvenim posnetkom razkrila spol prvega otroka

Zvezdnica mehiških telenovel Claudia Álvarez s svojim srčnim izbrancem Billyjem Rovzarjem pričakuje prvega otroka. 37-letnica in njen mož sta pred družino in najdražjimi na simpatični način razkrila spol otroka.

37-letna Claudia pričakuje deklico. FOTO: Televisa Internacional

Claudia Álvarezin njen mož Billy Rovzar sta sporočila, da se jima je izpolnila goreča želja, da postaneta starša. 37-letna igralka, ki jo lahko spremljate tudi v novi mehiški telenoveli Sreča najde pot, je v 17. tednu nosečnosti.

Zakonca sta nedavno izvedela, katerega spola bo njun prvi otrok – vesele novice pa nista želela zadržati samo zase, temveč sta jo na zabaven in simpatičen način razkrila pred domačimi v videu, ki sta ga delila na Instagramu. Na posnetku lahko vidimo, kako Claudia in Billy v rokah držita razpršilnik. Ko sta sprožila varovalo in pritisnila na sprožilec je iz njega začela brizgati roza barva, ki je razkrila, da se bosta razveselila deklice. Bodoča starša, kot lahko vidimo, sta presrečna, slavna nosečnica pa je kar zacvilila od veselja in veselo novico skupaj z videem pospremila z besedami: "S to radostjo in ljubeznijo praznujeva prihod naše punčke."

Claudia in Billy, ki sta se poročila 19. novembra 2016 na plaži Punta de Mita, sta v zvezi že sedem let, dve leti in pol pa uživata v zakonskem življenju. Billy ima iz prejšnje zveze že dva otroka Maxa in Alexandro.

Claudia Alvarez v vlogi Veronice nastopa tudi v novi mehiški telenoveli Sreča najde pot. FOTO: Televisa Internacional

Claudia nastopa tudi v mehiški telenoveli Sreča najde pot (Porque El Amor Manda),kjer v glavnih vlogah blestita Blanca Soto in Fernando Colunga. V novi ljubezenski zgodbi, ki je na sporedu od ponedeljka do petka ob 14.40 na POP TV, igra Veronico, mamo deklice, ki jo ima z nekdanjim partnerjem Jesusom Garcio, ki ga igra eden in edini Fernando Colunga.

Jesús García nekega dne nepričakovano izve, da ima hčerko. Na vrat na nos se odloči, da bo iz Združenih držav, kjer trenutno dela, študira in živi, odpotoval v Mehiko in poiskal svojo prvorojenko. Tam si poišče službo kot pomočnik v kozmetičnem podjetju, katerega vodi uspešna Alma (Blanca Soto). Tako usoda poskrbi, da se njune poti prepletejo in kmalu še dodatno zapletejo.