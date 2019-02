Z zabavno fotografijo razkrila, da sta se na letošnje valentinovo poročila

56-letni Tommy Lee, bivši soprog nekdanje Playboyjeve zajčice Pamele Anderson, se je na letošnje valentinovo po dveh letih razmerja poročil z 32-letno spletno zvezdnico Brittany Furlan. Par se je spoznal leta 2017, se zaročil na valentinovo leto dni kasneje in svojo ljubezen letos ovekovečil pred oltarjem. To je Leejeva četrta in Furlanina prva poroka, novico o romantičnem dogodku pa sta javnosti sporočila z zabavnima fotografijama svojih dveh kužkov, Neene and Wicketa, oblečenih v poročni obleki. Tommy je ob fotografiji, ki jo je delil na svojem Instagramu zapisal: ''Sveto s**nje!!! Storila sva to!! Zdaj sva gospod in gospa Lee!!''