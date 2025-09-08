S pogrebom v zasebnem krogu se bodo poslovili od Giorgia Armanija

Armanija, ki je po več mesecih slabega zdravja umrl v četrtek v starosti 92 let, bodo danes popoldne pokopali poleg njegovih staršev Marie in Uga ter starejšega brata Sergia v družinski kapeli v Rivaltu, vasi približno 100 kilometrov jugovzhodno od Milana in blizu rojstnega kraja Piacenza. Območje okoli cerkve v Rivalti so zaradi varnostnih razlogov in zasebnosti pogreba zaprli, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V znak spoštovanja oblikovalcu, čigar diskretne, a izvrstno krojene kreacije so bile priljubljene med hollywoodskimi zvezdniki, danes ostajajo zaprte tudi Armanijeve trgovine v Italiji.

Približno 15.000 ljudi je pretekli konec tedna izkazalo spoštovanje pokojnemu, ko je njegova krsta ležala v stavbi Armani Teatro na milanski ulici Bergognone 59, kjer je bila nekoč tovarna čokolade Nestlé.

Armani se je rodil 11. julija 1934 in je bil do leta 1970 svobodni oblikovalec, ukvarjal se je z aranžiranjem izložb in sodeloval z modno hišo Cerutti. Kasneje se je začel ukvarjati z oblikovanjem oblačil in leta 1975 v Milanu odprl eno izmed najbolj slavnih modnih podjetij Armani. Umrl je nekaj tednov pred praznovanjem 50-letnice svoje modne hiše na milanskem tednu mode.