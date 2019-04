Z lamborghinijem zadel kolesarja, ki se je pobral in ga oklofutal

Benedict Cumberbatch je lani zadel kolesarja in "ujel" klofuto ...

Hollywoodskega igralca Benedicta Cumberbatcha je menda oklofutal besni kolesar, ki ga je zvezdnik zadel s svojim terencem znamke lamborghini, da je padel po tleh. 42-letni igralec je s svojim avtomobilom zadel roko 63-letnega Michaela Lawrencea, z nadimkomScooby, neljub dogodek pa se je zgodil že lanskega septembra.

Scooby se je peljal na svojem novem kolesu po kraju Freshwater na otoku Isle of Wight, ravnal pa je nagonsko, saj je po trku, v katerem je avtu odletelo stransko ogledalo, vstal in vozniku primazal klofuto, preden je ugotovil, da gre za zvezdnika svetovnega slovesa. Njegov prijatelj je dejal, da je Benedict pravzaprav imel srečo, da ni ujel tudi njegove pesti.

"Roko mu je kar odneslo. Povsod je bila kri. Scooby se je pobral, strpal prah iz sebe in ravnal v navalu adrenalina in ga oklofutal. Zvezdniški igralec je imel srečo, da ga ni resno udaril," je Scoobyjev prijatelj povedal za britanski The Sun.

Cumberbatch se je leta 2015 poročil s Sophie Hunter, na otoku Isle of Wight pa redno obiskuje sorodnike in se mu tam zdi, kot da ima drugi dom. Igralčevi predstavniki so se sicer branili, da nima v lasti avta znamke urus 4x4, menda pa naj bi kolesar v času trka vozil po sredini ceste.

"Scoobyja je skoraj kap," je še za omenjeni tabloid komentiral njegov prijatelj. Igralec je bil sicer zelo v pomoč, saj je kolesarju ponudil obleko in vodo, da se je očistil, nato pa ga odpeljal v najbližjo bolnišnico na pregled. Izmenjala sta si tudi številki, a očitno Scooby ni najbolj zadovoljen, ker se mu igralec doslej še ni oglasil. Da Cumberbatch nima časa za take "malenkosti", ne preseneča, saj ga bomo letos in v bližnji prihodnosti lahko videli v kar desetih različnih igralskih vlogah.