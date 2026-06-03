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Tuja scena

Z zvezdo na pločniku slavnih tudi Beckham

Los Angeles, 03. 06. 2026 18.34 pred 14 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA E.M.
David Beckham

Nekdanji angleški nogometni zvezdnik David Beckham bo 12. junija prejel svojo zvezdo na aleji slavnih v Hollywoodu. Dogodek naj bi še povečal zanimanje za nogometno SP, ki se bo začelo dan prej, gostile pa ga bodo ZDA, Kanada in Mehika.

Slavnostna prireditev bo potekala le nekaj ur pred prvim nastopom ZDA na letošnjem SP, ko se bodo Američani v Inglewoodu v Los Angelesu pomerili s Paragvajem. Udeležila se je bosta tudi filmska legenda Tom Cruise in Beckhamova žena Victoria Beckham, nekdanja pop pevka, danes pa modna oblikovalka.

David Beckham
David Beckham
FOTO: AP

"Beckhamova vloga pri povečanju priljubljenosti nogometa v Ameriki ter njegov trajni vpliv na šport, zabavno industrijo in globalno kulturo dajejo temu priznanju poseben pomen," so prepričani organizatorji dogodka. V bogati klubski karieri je David Beckham igral za Manchester United, Real Madrid, AC Milan, ameriški LA Galaxy in Paris Saint-Germain, kjer je leta 2013 zaključil profesionalno pot.

Kasneje je postal solastnik ameriškega kluba Inter Miami CF, ki je v svoje vrste pripeljal argentinskega superzvezdnika Lionela Messija in lani osvojil naslov prvaka lige MLS. Vsestranski Beckham, ki mu je britanski kralj Karel III. lani podelil viteški naziv, se je podal tudi v zabavno industrijo. Leta 2019 je soustanovil produkcijsko podjetje Studio 99.

Razlagalnik

Hollywoodska aleja slavnih (Hollywood Walk of Fame) je znamenita pešpot vzdolž Hollywoodskega bulvarja in ulice Vine Street v Los Angelesu. Sestavljena je iz več kot 2700 medeninastih zvezd, vdelanih v pločnik, ki so podeljene slavnim osebnostim iz sveta zabave, vključno z igralci, glasbeniki, režiserji in drugimi, kot priznanje za njihov trajen prispevek k zabavni industriji.

Karel III. je trenutni kralj Združenega kraljestva in 14 drugih držav Commonwealtha, ki je na prestol stopil po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II., septembra 2022. Podelitev viteškega naziva je ena najstarejših britanskih tradicij, s katero monarh posamezniku izkaže posebno čast za izjemne dosežke ali zasluge za državo. Prejemnik naziva pridobi častni naziv 'Sir', kar simbolizira visoko družbeno priznanje in spoštovanje.

Major League Soccer (MLS) je najvišja profesionalna nogometna liga v Združenih državah Amerike in Kanadi. Ustanovljena je bila leta 1993 kot del zaveze za uspešno organizacijo svetovnega prvenstva v nogometu leta 1994. Liga je skozi leta močno zrasla in postala pomembna destinacija za številne svetovne nogometne zvezdnike, kar je bistveno pripomoglo k večji prepoznavnosti in priljubljenosti nogometa v Severni Ameriki.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
David Beckham zvezda pločnik slavnih

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KOMENTARJI1

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gullit
03. 06. 2026 18.48
Zasluženo. Je bilo že kar nekaj tudi večjih zvezdnikov, ampak to kar je on naredil za nogomet, ne samo v ameriki je res pohvalno. Začele so spremljati nogomet tudi ženske, zanimanje za nogomet je dvignil tudi v Zda, kljub temu da je tam igral prej Pele ter Beckenbauer, na marketinškem področju je oral ledino, skratka na vseh področjij je s svojo karizmo, s svojo ženo, s svojim znanjem prinesel prepoznavnost. Od takrat so tudi pogodbe nogometašev skokovito narasle zaradi vsega tega marketinga. Nekoč je bil Lentini nesramno najdražji nogometaš z 19 miljoni. pa potem Zidane z okoli 30 miljoni. Danes pa vsak ki da 3 gole v nemški ligi je vreden več.
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