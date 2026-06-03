Z zvezdo na pločniku slavnih tudi Beckham

Slavnostna prireditev bo potekala le nekaj ur pred prvim nastopom ZDA na letošnjem SP, ko se bodo Američani v Inglewoodu v Los Angelesu pomerili s Paragvajem. Udeležila se je bosta tudi filmska legenda Tom Cruise in Beckhamova žena Victoria Beckham , nekdanja pop pevka, danes pa modna oblikovalka.

"Beckhamova vloga pri povečanju priljubljenosti nogometa v Ameriki ter njegov trajni vpliv na šport, zabavno industrijo in globalno kulturo dajejo temu priznanju poseben pomen," so prepričani organizatorji dogodka. V bogati klubski karieri je David Beckham igral za Manchester United, Real Madrid, AC Milan, ameriški LA Galaxy in Paris Saint-Germain, kjer je leta 2013 zaključil profesionalno pot.

Kasneje je postal solastnik ameriškega kluba Inter Miami CF, ki je v svoje vrste pripeljal argentinskega superzvezdnika Lionela Messija in lani osvojil naslov prvaka lige MLS. Vsestranski Beckham, ki mu je britanski kralj Karel III. lani podelil viteški naziv, se je podal tudi v zabavno industrijo. Leta 2019 je soustanovil produkcijsko podjetje Studio 99.