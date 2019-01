Za 13. obletnico poroke objavil čustven zapis

Carey Hart in Pink sta skupaj že 17 let, a njuna zveza je bila tudi viharna.

''Ne morem verjeti, da je to najina 13. obletnica poroke. Kdo bi si mislil, da bi dve osebi, ki sta si tako zelo različni, zdržali skupaj. Zelo sem ti hvaležen, draga. Skupaj sva ustvarila čudovito življenje in družino. Ljubim te,'' je 43-letni Carey zapisal na Instagramu, zraven pa objavil njuno skupno fotografijo.

Glasbenica Pink in motokrosist Carey Hart sta se v 17 letih razšla kar dvakrat. Sestajati sta se začela leta 2001, po dveh letih sta se razšla, a se že leto pozneje pobotala. Pevka je svojega dragega zaprosila med tekmo motokrosa leta 2005, naslednje leto januarja pa sta se sprehodila do oltarja in si večno zvestobo obljubila v Kostariki. Po dveh letih sta se februarja 2008 spet razšla, Pink pa je njun razhod pospremila s pesmijo So What. V videospotu za omenjeno pesem pa je nastopil tudi Carey. A slavni par še ni rekel zadnje besede. Leta 2010 sta naznanila, da sta spet skupaj. Svojo ljubezen sta nato kronal s hčerko Willow in sinom Jamesonom.