Za 20-letnega raperja so bili usodni streli vlomilcev

V domovanje Basharja Barakaha Jacksona – raperja, čigar umetniško ime je Pop Smoke – sta v sredo v zgodnjih jutranjih urah vlomila dva zamaskirana moška in začela streljati, so organi pregona dejali zaTMZ. S streli sta 20-letnega glasbenika usodno poškodovala in zbežala, raperja pa so nato odpeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki razglasili njegovo smrt.

Policisti osumljencev še niso prijeli, niti identificirali, poroča TMZ, kjer dodajajo, da ni znano, ali je Pop Smoke storilca poznal. Na kraju dogodka pa so policisti vklenili neznanega moškega, ki so ga nato spoznali za nedolžnega in ga izpustili.