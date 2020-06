Za 20. obletnico poroke razkrila, da je imela pet splavov

45-letna Jools Oliverje na Instagramu objavila video s poroke iz leta 2000, ko jo je pred oltar popeljal slavni kuhar Jamie Oliver. Zakonca sta si poročne obljube izmenjala v cerkvi All Saints Church v Essexu, v vzhodnem delu Anglije. Na posnetku lahko vidimo, da sta se mladoporočenca na plesišču vrtela na uspešnico I Only Want to Be with You iz leta 1963, ki jo izvaja Dusty Springfield.

Jools in Jamie sta skupaj že 27 let, v zakonu pa se jima je rodilo pet otrok, tri hčerke in dva sinova. Zakonca sta tako starša 18-letni Poppy, 17-letni Daisy, 11-letni Petal, 9-letnemu Buddyju in triletnemu Riverju. Letos sta za jubilejno obletnico želela obnoviti poročne zaobljube, a sta morala načrte preložiti.

"20 let poročena. Danes!! 20 vznemirljivih, veselih, zabavnih in čudovitih let z mojim najboljšim prijateljem ... to poletje bi morala obnoviti svoje poročne zaobljube, a to lahko počaka! /…/ Ko sem s tabo, se počutim kot doma (in ti veš, kako sem rada doma)!!! Cenim vsakodnevna sporočila, ki mi jih pošiljaš, si romantičen in ves čas pozitivno smešen in predan briljantni očka. Ustvarila sva pet čudovitih otrok in izgubila najinih pet malih zvezdic na nebu. Hvala, ker me ljubiš …" se je obletnici poroke na Instagramu poklonila Jools.