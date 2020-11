Za 29 milijonov evrov naprodaj francoska vila pokojnega Seana Conneryja

Pokojni legendarni igralec Sean Connery je s svojo ženo v luksuzni vili živel 12 let, preden se je preselil na Bahame, kjer je 31. oktobra umrl. Vila ima šest nadstropij in se razteza na 9940 kvadratnih metrih, obdana pa je s 4046 kvadratnimi metri urejenih površin.

Luksuzno domovanje ponuja osem spalnic z razgledom na Sredozemsko morje, osrednja spalnica pa se razteza po celotnem zgornjem nadstropju. Ta ima tudi dve ločeni kopalnici in razkošno garderobno sobo. Na posestvu sta še dve zasebni ločeni vili za goste z lastno spalnico in dnevno sobo. Na prestižnem posestvu so tudi vinska klet, telovadnica, pisarna in savna.

V priloženi fotogaleriji lahko pokukate v luksuzno domovanje pokojnega Seana Conneryja: