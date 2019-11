Za 37. rojstni dan pokazala nosečniški trebušček

Anne Hathaway, ki je zabava ob prihodu novorojenčka imela pred enim mesecem,je 12. novembra dopolnila 37 let. Za rojstni dan je dobila ogromno čestitk, oboževalcem pa se je za njihovo pozornost, voščila in darila zahvalila na družbenih omrežjih:

"V tem rojstnodnevnem tednu čutim zelo veliko ljubezni! Vsem bi se rada zahvalila za rože, knjige, čokolade in voščilnice ter kristale in druge fantastične dobrote in kar je najpomembnejše, bi se rada zahvalila Bogu, da mi je omogočil, da imam danes lepe lase. Zelo sem hvaležna za to."