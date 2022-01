Za 75 milijonov naprodaj vila, v kateri so morili pripadniki Mansonovega kulta

Jeff Franklin , ustvarjalec priljubljene serije Polna hiša , prodaja ogromno nepremičnino, ki se nahaja na Beverly Hillsu. Za svoje domovanje zahteva kar 75 milijonov evrov, čeprav ima burno zgodovino. Številni tako menijo, da se vile ne bo znebil tako zlahka. V njej so se namreč zgodili umori, ki so jih zagrešili pripadniki kulta Charlesa Mansona . Tik preden se je odločil za prodajo, pa je ameriški scenarist, režiser in producent na svojem domu gostil tudi sprejem po pogrebu igralca Boba Sageta.

Pod neverjetno vilo se je podpisal arhitekt Richard Landry, ki je znan po svojih projektih ogromnih hiš, katerih naročniki so povečini zvezdniki ali bogati poslovneži. ''Hiša ponuja prvovrsten razgled na mesto. Lastnik je sam izbral predmete, ki krasijo notranjost, ti pa so azijskega in evropskega porekla in tako edinstveni. Nepremičnine tako ni mogoče poustvariti.'' V producentovem nekdanjem domu se nahajajo tudi kinodvorana, telovadnica, frizerski salon, biljardna soba in bar. Na zunanjih površinah bo novi lastnik lahko užival tudi v ogromnem bazenu s tremi slapi in številnimi drugimi atrakcijami, nepremičnini pa pripada tudi hiša za goste in garaža za kar 16 avtomobilov.