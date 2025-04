Za Dončića goreče navijali številni zvezdniki

Košarkarska liga NBA je izjemno priljubljena med zvezdniki. To so dokazali tudi na prvi tekmi prvega kroga končnice, ko so razvneto spremljali boj med Los Angeles Lakers in moštvom Minnesota Timberwolves. Za slovenskega asa Luka Dončića in njegovo moštvo je ob igrišču med drugim navijal hollywoodski igralec Jack Black.