Tuja scena

Za Dončića navijali Justin Bieber in številni Slovenci

Los Angeles, 25. 02. 2026 17.35 pred 30 minutami 1 min branja 2

Avtor:
E.K.
Justin Bieber

Občinstvo na tekmi košarkarske lige NBA je bilo tokrat še posebej glasno. Za Los Angeles Lakers je tik ob igrišču navijal glasbenik Justin Bieber, na tribunah pa so pesti držali tudi številni Slovenci, med njimi tudi najbolj goreč slovenski navijač Aleksander Javornik, ki se je z Luko Dončićem uspel tudi fotografirati in na kratko poklepetati.

Ob igrišču med tekmami ekipe Los Angeles Lakers velikokrat sedijo največje svetovne zvezde, nič drugače pa ni bilo niti tokrat, ko je moštvo prišel podpret Justin Bieber. Pevec ni mogel skriti navdušenja nad LeBronom Jamesom in je z njim slavil vsak njegov uspešen met. Vsakič, ko je legendarni košarkar zadel trojko, je Bieber vstal, ploskal in se veselil z vsemi navijači.

Justin Bieber
Justin Bieber
FOTO: Profimedia

V Crypto.com Areni so bili tudi številni slovenski navijači, med drugim vplivneža Gaja Hribernik in Andrej Pavličević, najbolj goreči slovenski navijač Aleksander Javornik pa se je celo uspel fotografirati s slovenskim asom. K objavljenima fotografijama je pripisal, da mu je čestital za vse dosedanje uspehe in mu zaželel, da bo tako tudi v prihodnje. Prav tako pa se je spomnil njegovega rojstnega dne, ki ga bo košarkar praznoval v soboto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jezernikom včeraj kljub ogromni podpori gledalcev ni uspelo premagati nasprotnega moštva. Ekipa Orlando Magic jih je premagala za eno točko in tako slavila s končnim rezultatom 110:109.

KOMENTARJI2

Uporabnik1935308
25. 02. 2026 17.54
Brez vplivnežev pa ne gre......., da vas ni sram.
Odgovori
0 0
Z O V SVO
25. 02. 2026 17.52
Sami vplivneži 🤣
Odgovori
0 0
bibaleze
