Za Dončića navijali Justin Bieber in številni Slovenci

Ob igrišču med tekmami ekipe Los Angeles Lakers velikokrat sedijo največje svetovne zvezde, nič drugače pa ni bilo niti tokrat, ko je moštvo prišel podpret Justin Bieber. Pevec ni mogel skriti navdušenja nad LeBronom Jamesom in je z njim slavil vsak njegov uspešen met. Vsakič, ko je legendarni košarkar zadel trojko, je Bieber vstal, ploskal in se veselil z vsemi navijači.
V Crypto.com Areni so bili tudi številni slovenski navijači, med drugim vplivneža Gaja Hribernik in Andrej Pavličević, najbolj goreči slovenski navijač Aleksander Javornik pa se je celo uspel fotografirati s slovenskim asom. K objavljenima fotografijama je pripisal, da mu je čestital za vse dosedanje uspehe in mu zaželel, da bo tako tudi v prihodnje. Prav tako pa se je spomnil njegovega rojstnega dne, ki ga bo košarkar praznoval v soboto.
Jezernikom včeraj kljub ogromni podpori gledalcev ni uspelo premagati nasprotnega moštva. Ekipa Orlando Magic jih je premagala za eno točko in tako slavila s končnim rezultatom 110:109.
