Za dostop do Britney Spears paparaci podkupovali njene varnostnike

V novem dokumentarcu o pevki Britney Spears, imenovanem Britney Spears – Breaking Point, so viri blizu pevke razkrili, da je bilo leta 2007 njeno življenje ogroženo in da so ljudje, ki bi morali skrbeti za njeno varnost, od paparacov sprejemali podkupnine v zameno za dostop do pevke.

Esther Tognozzi, lastnica losangeleškega salona, kjer si je pevka februarja leta 2007 pobrila lase, se je spominjala kako se je tistega večera vse skupaj odvilo. "Ravno pospravljali smo, ko smo zunaj zagledali mnogo bliskavic in spraševali smo se, kaj se je zgodilo. Mislili smo, da so v bližini policaji ali pa reševalci," je začela in dejala, da je nato nekdo potrkal na vrata. "Vrata imamo vedno zaklenjena, zato nam je dejal, naj odpremo, češ da k nam želi vstopiti Britney Spears," je povedala. Nato so vstopili in Britney se je usedla na Estherin stol. "Vprašala sem jo, kako ji lahko pomagam in odgovorila je, da si želi pobriti glavo," se je spominjala in dodala, da je pevko želela pregovoriti, naj tega ne stori, vendar ji ni uspelo.