Za glasbeni spektakel na Super Bowlu poskrbeli Maroon 5

Na velikem finalu lige ameriškega nogometa NFL so za tradicionalni glasbeni nastop med polčasom tokrat poskrbeli Maroon 5 z razgaljenim Adamom Levinom na čelu, pridružila pa sta se jim tudi Travis Scott in Big Boi (član dvojice Outkast).

Za po mnenju mnogih vrhunec nastopa je poskrbel postavni Adam Levine, ko je odvrgel majico. FOTO: AP

Polčas Super Bowla slovi po spektakularnih glasbenih točkah, lani sta zanj poskrbela Justin Timberlake in Pink, leto pred njim pa Lady Gaga. Maroon 5 so nastop začeli s hitom s prvega albumaHarder to Breathe, po stadionu pa so letele rdeče iskrice, ki so navdušile gledalce. Nato so nostalgijo nadaljevali s pesmijo This Love in še bolj s poklonom Spužiju Kvadratniku.

Morda poklon temu priljubljenemu animiranemu liku zveni nenavadno, a postane precej bolj smiseln, če vemo, da je več kot milijon ljudi podpisalo spletno peticijo, da naj Maroon 5 odpojejo pesem Sweet Victory, ki so jo leta 2001 predvajali v epizodi Spužija Kvadratnika, ko je spužvasti junak nastopil med polčasom tekme, ki je bila na las podobna Super Bowlu. No, najbrž se mnogim množična peticija za takšno stvar to zdi še bolj nenavadna od samega poklona, a splet resnično ima svojo moč. Skupina sicer ni odpela omenjene pesmi, želje oboževalcev pa vseeno ni povsem prezrla. Nato se jim je pridružil Travis Scott, ki sta ga na dogodku seveda spremljali Kylie Jennerin njuna hčerka Stormi.

Stormi je v petek upihnila prvo svečko, ponosni očka pa je ob tem delil nekaj njunih fotografij in pripisal: "Moja kraljica, moje srce, moj zrak, moje vse. Tako zelo te imam rad."

Po vrnitvi na oder je Adam ob spremljavi pevskega zbora zapel uspešnicoGirls Like You, nato se vrnil v preteklost s hitomShe Will Be Loved, pri tem pa so nebo zavzeli lampijončki, ki so izpisali besedi "Ena ljubezen" (One love). Big Boi je odrepal svoj hit I Like the Way You Move.

FOTO: AP