Za grammyja nominiranega pevca našli do smrti zabodenega

Policijski oddelek Santa Monice je v izjavi za javnost sporočil, da so se odzvali na klic osebe, ki je prijavila napad. Ko so policisti prispeli na kraj, so jih napotili v hišo, kjer so našli Jubilanta Sykesa , ki je bil večkrat zaboden. Na klic so se odzvali tudi reševalci, ki so 71-letnega pevca na kraju razglasili za mrtvega.

V hiši je bil ob prihodu policije 31-letni Micah Sykes , sin opernega pevca, ki so ga aretirali in odpeljali v pridržanje. Aretaciji se ni upiral. Morilsko orožje so po preiskavi našli v hiši, kot so na policiji še zapisali v izjavi, pa okoliščine, ki so pripeljale do tragičnega dogodka, za zdaj še preiskujejo.

Sin je bil obtožen umora, primer pa so predali tožilcu, je še sporočila policija. 31-letnik naj bi se že dalj časa spopadal z duševnimi težavami. Kot je poročal The Rolling Stone, je leta 2017 prepoved približevanja zoper njega vložila neka ženska, v sodnih dokumentih pa so zapisali, da kaže znake duševnih težav, njegovo obnašanje pa je nepredvidljivo. Dodali so, da kaže znake nasilnega vedenja tudi do družinskih članov.

Pokojni pevec je na družbenih omrežjih pogosto delil objave, v katerih je omenjal svoje tri sinove in delil njihove fotografije.