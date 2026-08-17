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Tuja scena

Za Hayden Panettiere naj bi bil usoden prevelik odmerek mamil

Južna Karolina, 17. 08. 2026 17.20 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Hayden Panettiere

Igralka Hayden Panettiere naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka mamil, poročajo ameriški mediji. Na njen dom v Južni Karolini naj bi bili napoteni reševalci, ki so ji zaradi srčnega zastoja nudili prvo pomoč, a bili pri tem neuspešni, je za TMZ povedal vir blizu policije.

Reševalci so se ponoči odzvali na klic, v katerem je prijatelj igralke Hayden Panettiere prosil za pomoč pri reševanju neidentificirane ženske, ki je doživela srčni zastoj, je prvi poročal TMZ, ki je citiral vir blizu policije. Zvezdnico naj bi skušali rešiti s pomočjo najnovejše medicinske opreme in kompresije prsnega koša, a je bilo zanjo prepozno, zato so jo v domačem stanovanju razglasili za mrtvo.

Hayden Panettiere
Hayden Panettiere
FOTO: Profimedia

Kot je v prvi izjavi dejala policija, njene smrti ne obravnavajo kot sumljive, uradni vzrok smrti pa za zdaj ni potrjen. Ali je reševalce poklical njen partner Brian Hickerson, s katerim nista bila v resni zvezi, ni znano, igralka pa je z njim odpotovala v Južno Karolino.

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Novico o njeni smrti je za javnost potrdil zvezdničin oče, ki je v tem težkem času za družino zaprosil za spoštovanje njihove zasebnosti. Od igralke, ki je najbolj znana po vlogah v serijah Heroji in Nashville, pa so se na družbenih omrežjih že poslovili številni njeni hollywoodski kolegi.

Hayden je sicer v preteklosti že odprto spregovorila o boju z odvisnostjo od opiatov in alkohola, po rojstvu hčerke pa se je morala soočiti tudi s poporodno depresijo.

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KOMENTARJI2

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AFŽ
17. 08. 2026 19.00
Žalostno , pred leti umrl že brat
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0 0
bossanoga
17. 08. 2026 17.37
Če je mrknila zaradi mamil, je ni škoda.
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