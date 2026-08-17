Za Hayden Panettiere naj bi bil usoden prevelik odmerek mamil

Reševalci so se ponoči odzvali na klic, v katerem je prijatelj igralke Hayden Panettiere prosil za pomoč pri reševanju neidentificirane ženske, ki je doživela srčni zastoj, je prvi poročal TMZ , ki je citiral vir blizu policije. Zvezdnico naj bi skušali rešiti s pomočjo najnovejše medicinske opreme in kompresije prsnega koša, a je bilo zanjo prepozno, zato so jo v domačem stanovanju razglasili za mrtvo.

Kot je v prvi izjavi dejala policija, njene smrti ne obravnavajo kot sumljive, uradni vzrok smrti pa za zdaj ni potrjen. Ali je reševalce poklical njen partner Brian Hickerson , s katerim nista bila v resni zvezi, ni znano, igralka pa je z njim odpotovala v Južno Karolino.

Novico o njeni smrti je za javnost potrdil zvezdničin oče, ki je v tem težkem času za družino zaprosil za spoštovanje njihove zasebnosti. Od igralke, ki je najbolj znana po vlogah v serijah Heroji in Nashville, pa so se na družbenih omrežjih že poslovili številni njeni hollywoodski kolegi.

Hayden je sicer v preteklosti že odprto spregovorila o boju z odvisnostjo od opiatov in alkohola, po rojstvu hčerke pa se je morala soočiti tudi s poporodno depresijo.