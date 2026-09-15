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Za Hayden Panettiere naj bi bila usodna ena tableta fentanila

Los Angeles, 15. 09. 2026 06.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Hayden Panettiere

Za igralko Hayden Panettiere naj bi bila usodna ena sama tableta opioida oksikodona s primesjo fentanila, je za TMZ povedal vir blizu policije. Kot je dodal, je bila zvezdnica serije Heroji dlje časa povezana s preprodajalcem drog v Los Angelesu, ki naj bi ji preprodajal tablete, ki se sicer dobijo na recept.

Minuli mesec je Hollywood pretresla vest, da je umrla igralka Hayden Panettiere. Kot je sedaj za TMZ razkril vir blizu policije, je zvezdnica dan prej na letu iz Los Angelesa v Južno Karolino vzela več različnih drog, za njeno smrt pa naj bi bila kriva zgolj ena tableta oksikodona, v kateri so bile primesi fentanila, vse droge pa ji je priskrbel isti preprodajalec.

Hayden Panettiere naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka droge.
Hayden Panettiere naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka droge.
FOTO: Profimedia

Preiskovalci so trditve vira potrdili in razložili, da je fentanil sintetični opioid, ki je 50-krat močnejši kot heroin in 100-krat močnejši kot morfij, tabletko z drogo pa naj bi zvezdnica vzela istega jutra, ko je umrla. Uprava za boj proti drogam (DEA) sedaj skuša sledi, ki so jih odkrili v tableti, povezati z istim preprodajalcem, ki bi ga tako policija lahko povezala z njeno smrtjo, pri tem pa morajo še počakati na toksikološke rezultate Panettiere.

Preberi še Za neodzivno Hayden Panettiere reševalce poklical brat njenega partnerja?

Uradni vzrok smrti igralke še vedno ni znan, kot je znano, pa so v stanovanje, kjer so našli neodzivno igralko, prihiteli reševalci, a ji ni bilo več pomoči. Oživljali naj bi jo zaradi prevelikega odmerka mamil, na pomoč pa je poklical brat Haydeninega fanta, ki je potoval z njima. Ta naj bi dejal, da je zvezdnico našel v dnevni sobi, njegov brat pa je spal v sosednji sobi.

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