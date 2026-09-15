Za Hayden Panettiere naj bi bila usodna ena tableta fentanila

Minuli mesec je Hollywood pretresla vest, da je umrla igralka Hayden Panettiere. Kot je sedaj za TMZ razkril vir blizu policije, je zvezdnica dan prej na letu iz Los Angelesa v Južno Karolino vzela več različnih drog, za njeno smrt pa naj bi bila kriva zgolj ena tableta oksikodona, v kateri so bile primesi fentanila, vse droge pa ji je priskrbel isti preprodajalec.

Hayden Panettiere naj bi umrla zaradi prevelikega odmerka droge. FOTO: Profimedia

Preiskovalci so trditve vira potrdili in razložili, da je fentanil sintetični opioid, ki je 50-krat močnejši kot heroin in 100-krat močnejši kot morfij, tabletko z drogo pa naj bi zvezdnica vzela istega jutra, ko je umrla. Uprava za boj proti drogam (DEA) sedaj skuša sledi, ki so jih odkrili v tableti, povezati z istim preprodajalcem, ki bi ga tako policija lahko povezala z njeno smrtjo, pri tem pa morajo še počakati na toksikološke rezultate Panettiere.