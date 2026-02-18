Naslovnica
Tuja scena

Za hčerko Tommyja Leeja Jonesa usodna prekomerna doza droge

San Francisco, 18. 02. 2026 14.01

Avtor:
E.K.
Tommy Lee Jones z ženo Dawn Laurel-Jones in hčerko Victorio

Vzrok smrti 34-letne Victorie Jones, hčerke igralca Tommyja Leeja Jonesa, je bila prekomerna doza kokaina. Smrt so oblasti uradno potrdile kot naključno predoziranje. "Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala," so med drugim po njeni smrti v izjavi za javnost zapisali njeni družinski člani.

Znan je vzrok smrti hčerke igralca Tommyja Leeja Jonesa. Na prvi dan novega leta je Victoria Jones umrla zaradi toksičnih učinkov kokaina, njeno smrt pa so oblasti uradno opredelile kot naključno predoziranje, poroča People.

Tommy Lee Jones in Victoria Jones
Tommy Lee Jones in Victoria Jones
FOTO: Profimedia

34-letnico so 1. januarja neodzivno našli v hotelu v San Franciscu. Kljub nudenju prve pomoči je Victoria na kraju izgubila življenje. "Cenimo prijazne besede, misli in molitve. Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala," so v izjavi za javnost povedali žalujoči člani njene družine.

Kot deklica je Victoria sledila stopinjam znanega očeta in skupaj z njim nastopila v filmu Možje v črnem 2. Leta 2003 se je pojavila v epizodi priljubljene serije One Tree Hill, dve leti kasneje pa je zaigrala v filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada, ki ga je režiral njen oče. Nato je igralsko kariero opustila, je pa očeta večkrat pospremila po rdeči preprogi.

Preberi še Tommy Lee Jones prekinil molk po smrti hčerke

Victoria je imela v preteklosti tudi več težav z zakonom. Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil PageSix, je bila leta 2023 aretirana vsaj dvakrat. Aprila je bila aretirana zaradi oviranja uradne osebe, uporabe prepovedanih drog ter posedovanja prepovedane droge. Obtožbe je zanikala in se izrekla za nedolžno. Junija je bila znova aretirana zaradi družinskega nasilja in nasilja nad starejšo osebo, pri čemer se je prav tako izrekla za nedolžno. Poleg tega je bila junija 2011 v San Antoniu v Teksasu aretirana zaradi tatvine v vrednosti med 50 in 500 dolarji (46 do 460 evrov), vendar je bila obtožba zavržena.

Tommy Lee Jones igralec hčerka smrt vzrok

Ponesrečeno dobro delo britanskega zvezdnika

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fery Zaka
18. 02. 2026 16.28
Naključno predoziranje? Nenamerno bi še nekako zastopil, naključno pa nikakor.
Odgovori
0 0
VK112358
18. 02. 2026 16.19
Oh, kakšno presenečenje.... 😮
Odgovori
+1
1 0
PSIHOTERAPEVT
18. 02. 2026 15.45
Zalostno kot da gledam v oci svoje hcerke.. zlomim se :(
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
18. 02. 2026 15.41
Žalostno, vendar naj dvigne roko, tist ki tam ni na dozi...
Odgovori
+6
6 0
bibaleze
