Za hčerko Tommyja Leeja Jonesa usodna prekomerna doza droge

Znan je vzrok smrti hčerke igralca Tommyja Leeja Jonesa. Na prvi dan novega leta je Victoria Jones umrla zaradi toksičnih učinkov kokaina, njeno smrt pa so oblasti uradno opredelile kot naključno predoziranje, poroča People.
34-letnico so 1. januarja neodzivno našli v hotelu v San Franciscu. Kljub nudenju prve pomoči je Victoria na kraju izgubila življenje. "Cenimo prijazne besede, misli in molitve. Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala," so v izjavi za javnost povedali žalujoči člani njene družine.
Kot deklica je Victoria sledila stopinjam znanega očeta in skupaj z njim nastopila v filmu Možje v črnem 2. Leta 2003 se je pojavila v epizodi priljubljene serije One Tree Hill, dve leti kasneje pa je zaigrala v filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada, ki ga je režiral njen oče. Nato je igralsko kariero opustila, je pa očeta večkrat pospremila po rdeči preprogi.
Victoria je imela v preteklosti tudi več težav z zakonom. Glede na sodne dokumente, ki jih je pridobil PageSix, je bila leta 2023 aretirana vsaj dvakrat. Aprila je bila aretirana zaradi oviranja uradne osebe, uporabe prepovedanih drog ter posedovanja prepovedane droge. Obtožbe je zanikala in se izrekla za nedolžno. Junija je bila znova aretirana zaradi družinskega nasilja in nasilja nad starejšo osebo, pri čemer se je prav tako izrekla za nedolžno. Poleg tega je bila junija 2011 v San Antoniu v Teksasu aretirana zaradi tatvine v vrednosti med 50 in 500 dolarji (46 do 460 evrov), vendar je bila obtožba zavržena.
