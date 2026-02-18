Za hčerko Tommyja Leeja Jonesa usodna prekomerna doza droge

Znan je vzrok smrti hčerke igralca Tommyja Leeja Jonesa . Na prvi dan novega leta je Victoria Jones umrla zaradi toksičnih učinkov kokaina, njeno smrt pa so oblasti uradno opredelile kot naključno predoziranje, poroča People .

34-letnico so 1. januarja neodzivno našli v hotelu v San Franciscu. Kljub nudenju prve pomoči je Victoria na kraju izgubila življenje. "Cenimo prijazne besede, misli in molitve. Prosimo, da v tem težkem času spoštujete našo zasebnost. Hvala," so v izjavi za javnost povedali žalujoči člani njene družine.

Kot deklica je Victoria sledila stopinjam znanega očeta in skupaj z njim nastopila v filmu Možje v črnem 2. Leta 2003 se je pojavila v epizodi priljubljene serije One Tree Hill, dve leti kasneje pa je zaigrala v filmu Trikrat pokopani Melquiades Estrada, ki ga je režiral njen oče. Nato je igralsko kariero opustila, je pa očeta večkrat pospremila po rdeči preprogi.