Za kandidata iz Sanjske ženske naj bi se zanimala tudi Gigi Hadid

Tyler Cameron je bil eden od kandidatov v ameriški oddaji Sanjska ženska, kjer so se samski snubci potegovali za roko manekenke Hannah Brown . Privlačna blondinka je na koncu izbirala med Tylerjem in Jedom Wyattom ter se odločila za slednjega.

"Tyler in Gigi imata v modni industriji nekaj skupnih prijateljev, vendar sta se spoznala na Instagramu. Opazila ga je, še preden je zaslovel z oddajo," je povedal vir za portal E! News.

Cameron naj bi bil v naslednji sezoni oddaje Sanjski moški tisti, za katerega bi se potegovala dekleta, vendar je gostitelj oddaje Chris Harrison za Entertainment Tonight povedal, da Tylerjev trenutni sloves ne ustreza merilom oddaje.

