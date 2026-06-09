Za Knickse v dvorani pesti stiskalo morje zvezdnikov

Komik Tracy Morgan , igralka Tina Fey , filmski zvezdnik Ben Stiller s soprogo Christine Taylor in oskarjev nominiranec Timothée Chalamet . To je le del zvezdniško obarvane prve vrste ob igrišču, ki je pesti stiskala za Knickse.

V Madison Square Gardnu, kjer je bil tudi ameriški predsednik Donald Trump, je bilo moč opaziti tudi imena, kot sta Jay-Z in Spike Lee, pesti sta močno stiskala tudi zvezdnika serije Zakon in red: Enota za posebne primere Mariska Hargitay in Chris Meloni.

Iz prve vrste so pesti za Knickse držali tudi glasbenika DJ Khaled in Fat Joe ter igralec in voditelj Larry David. Za glasbeno zabavo je v družbi navijačic ekipe New York Knicks med polčasom poskrbela raperka Cardi B.