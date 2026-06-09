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Za Knickse v dvorani pesti stiskalo morje zvezdnikov

New York, 09. 06. 2026 08.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Igralec Timothée Chalamet

V legendarni dvorani Madison Square Garden se je na finalu lige NBA trlo zvezdnikov, ki so prišli podpreti ekipo New York Knicks, ki je kljub porazu na dobri poti do osvojitve naslova. Na tribunah so med drugim bili raper Jay-Z, režiser Spike Lee, igralec Ben Stiller, za glasbeno zabavo pa je med polčasom poskrbela raperka Cardi B.

Komik Tracy Morgan, igralka Tina Fey, filmski zvezdnik Ben Stiller s soprogo Christine Taylor in oskarjev nominiranec Timothée Chalamet. To je le del zvezdniško obarvane prve vrste ob igrišču, ki je pesti stiskala za Knickse.

V Madison Square Gardnu, kjer je bil tudi ameriški predsednik Donald Trump, je bilo moč opaziti tudi imena, kot sta Jay-Z in Spike Lee, pesti sta močno stiskala tudi zvezdnika serije Zakon in red: Enota za posebne primere Mariska Hargitay in Chris Meloni.

Iz prve vrste so pesti za Knickse držali tudi glasbenika DJ Khaled in Fat Joe ter igralec in voditelj Larry David. Za glasbeno zabavo je v družbi navijačic ekipe New York Knicks med polčasom poskrbela raperka Cardi B.

Nastop Cardi B med polčasom tekme.
Nastop Cardi B med polčasom tekme.
FOTO: Profimedia

Spomnimo, košarkarji San Antonio Spurs so v finalu lige NBA kljubovali ogromnemu pritisku in na tretji tekmi boja na štiri zmage v New Yorku prvič premagali Knicks. Z zmago 115:111 v Madison Square Gardnu so gosti na krilih Francoza Victorja Wembanyame, ki je dosegel 32 točk, zmanjšali zaostanek v seriji na 1:2 v zmagah. Četrta tekma dvoboja za naslov bo v noči na četrtek po srednjeevropskem času.

Razlagalnik

Madison Square Garden, pogosto imenovan 'MSG' ali preprosto 'The Garden', je večnamenska arena v središču Manhattna v New Yorku. Odprta je bila leta 1968 na svoji trenutni lokaciji nad železniško postajo Pennsylvania. Znana je kot 'najbolj znana arena na svetu', saj ne gosti le tekem lige NBA ekipe New York Knicks in hokejske ekipe New York Rangers, temveč je tudi prizorišče zgodovinskih boksarskih dvobojev, koncertov legendarnih glasbenikov in pomembnih političnih dogodkov.

NBA (National Basketball Association) je profesionalna košarkarska liga v Severni Ameriki, ki velja za najkakovostnejšo in najbolj prepoznavno košarkarsko ligo na svetu. Ustanovljena je bila leta 1946 in združuje najboljše košarkarje z vsega sveta. Liga je znana po svojem spektakularnem slogu igre, globalni marketinški moči in sposobnosti ustvarjanja športnih zvezdnikov, ki pogosto presegajo meje športa in postanejo del popularne kulture.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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