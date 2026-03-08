Za Leclerca pesti držala tudi novopečena žena

Na uvodni dirki prvenstva formule 1 je pesti za Charlesa Leclerca, ki je osvojil tretje mesto, držala tudi njegova novopečena žena Alexandra Leclerc, ki je na prizorišče Albert Park prišla odeta v kratko usnjeno obleko z ujemajočo se torbico in čevlji. Nasmejano Alexandro so pri prihodu na prizorišče ujeli fotografi.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Alexandra Leclerc Profimedia

Alexandra Leclerc Profimedia

Alexandra Leclerc Profimedia

Alexandra Leclerc Profimedia







Charles in Alexandra sta si večno zvestobo na zasebnem civilnem obredu obljubila pred nekaj dnevi, na spletu pa delila številne fotografije in posnetke posebnega dne, na katerem ni manjkal niti njun štirinožni družinski član Leo.

"Dan, ki si ga bova zapomnila za vedno," je na Instagramu zapisal dirkač in javnosti zaupal, da se bo poročno slavje nadaljevalo prihodnje leto. Spomnimo, par, ki se je spoznal leta 2023, se je zaročil lanskega novembra, veselo novico pa sta delila prek družbenih omrežij.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!