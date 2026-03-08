Naslovnica
Tuja scena

Za Leclerca pesti držala tudi novopečena žena

Melbourne, 08. 03. 2026 08.45 pred 1 uro 1 min branja 2

Avtor:
E.M.
Charles in Alexandra Leclerc

V Avstraliji se trenutno mudi tudi Alexandra Leclerc, novopečena soproga zvezdniškega dirkača formule 1 Charlesa Leclerca. Vplivnica je za svojega izbranca pesti držala iz prve vrste ob dirkališču, kjer je 28-letnik na koncu osvojil tretje mesto. Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Na uvodni dirki prvenstva formule 1 je pesti za Charlesa Leclerca, ki je osvojil tretje mesto, držala tudi njegova novopečena žena Alexandra Leclerc, ki je na prizorišče Albert Park prišla odeta v kratko usnjeno obleko z ujemajočo se torbico in čevlji. Nasmejano Alexandro so pri prihodu na prizorišče ujeli fotografi.

Charles in Alexandra sta si večno zvestobo na zasebnem civilnem obredu obljubila pred nekaj dnevi, na spletu pa delila številne fotografije in posnetke posebnega dne, na katerem ni manjkal niti njun štirinožni družinski član Leo.

Preberi še Na Leclercovi poroki pozornost ukradel psiček

"Dan, ki si ga bova zapomnila za vedno," je na Instagramu zapisal dirkač in javnosti zaupal, da se bo poročno slavje nadaljevalo prihodnje leto. Spomnimo, par, ki se je spoznal leta 2023, se je zaročil lanskega novembra, veselo novico pa sta delila prek družbenih omrežij.

Formulo 1 lahko spremljate na Kanalu A in VOYO!

Alexandra Leclerc charles leclerc formula 1 dirka avstralija

KOMENTARJI2

steinar
08. 03. 2026 09.25
novopečena žena…pa naj bo no 🫣
0 0
dark Cat
08. 03. 2026 09.21
Se ena k nima druzga dela k da se svaljka in kaze po televiziji.....
-2
0 2
bibaleze
